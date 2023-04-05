В России закрыт канал Игоря Крутого, который ни разу не вышел в эфир за 20 лет

Роскомнадзор закрыл канал "Русское музыкальное телевидение", созданный около двадцати лет назад композитором Игорем Крутым и основателем "Муз-ТВ" Вячеславом Кормильцевым. Причина — отсутствие деятельности. Об этом пишет Mash .

Канал ни разу не выходил в эфир, в базе Гостелерадиофонда также нет его архивных передач. Ведомство обратилось в суд, который аннулировал регистрацию "Русского музыкального телевидения" в качестве СМИ. О реакции Крутого ничего не известно, он проживает в США.