ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 07:30

В России закрыт канал Игоря Крутого, который ни разу не вышел в эфир за 20 лет

Роскомнадзор закрыл "Русское музыкальное телевидение" Игоря Крутого

Роскомнадзор закрыл канал "Русское музыкальное телевидение", созданный около двадцати лет назад композитором Игорем Крутым и основателем "Муз-ТВ" Вячеславом Кормильцевым. Причина — отсутствие деятельности. Об этом пишет Mash.

Канал ни разу не выходил в эфир, в базе Гостелерадиофонда также нет его архивных передач. Ведомство обратилось в суд, который аннулировал регистрацию "Русского музыкального телевидения" в качестве СМИ. О реакции Крутого ничего не известно, он проживает в США.

Илья Резник дал "грустный совет" сбежавшим из России артистам

Илья Резник дал "грустный совет" сбежавшим из России артистам

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального сервиса Last.fm. Размещённая на портале запрещённая информация к настоящему моменту удалена.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Игорь Крутой
  • Роскомнадзор
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров