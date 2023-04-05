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5 апреля, 08:38

Мужчина устроил ад соседям и избил брата – главу СК Красногорска за отказ порешать его проблемы

Брат избил начальника СУ СКР по Красногорску за отказ решить его проблемы

В Москве на главу СУ СКР по Красногорску Анатолия Каширокова напал его брат за то, что высокопоставленный родственник отказывался помогать ему в решении проблем с законом. Видео потасовки публикует SHOT.

Брат главы СК по Красногорску напал на него на парковке. Видео © SHOT

Сначала Эдуард Кашироков вместе со своей девушкой Лианой Ж. и матерью заявились посреди ночи к квартире Анатолия. Они потребовали от главы городского СК помочь разобраться с соседями, которые жалуются на шумное и агрессивное семейство в полицию. Однако Кашироков-старший отказался пользоваться своими полномочиями в угоду брату и предложил встретиться на нейтральной территории, чтобы спокойно поговорить.

На кадрах видно, что машина Анатолия подъезжает к месту встречи на одну из столичных парковок. Но едва мужчина выходит, Эдуард с матерью набрасываются на него с кулаками. Позже напавшие заявили в полицию, что якобы глава СК первым развязал драку.

Соседи Кашироковых рассказали о скандалах с ними. Видео © SHOT

SHOT побеседовал с соседями Кашироковых. Эдуард с матерью давно имеют плохую репутацию среди жильцов дома, их обвиняют в угрозах, скандалах, игнорировании законов о шуме и проведении ремонтных работ в квартире.

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Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми
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