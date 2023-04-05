Россиянам посоветовали загибать пальцы, чтобы быстрее уснуть
Психолог Сулим: Загибание пальцев поможет снизить стресс и быстрее уснуть
Схема с загибанием пальцев поможет снизить уровень тревоги, которая часто является причиной бессонницы. Фото © Unsplash
Россиянам предложили необычный способ, помогающий быстрее уснуть. Оказывается, если начать загибать пальцы, считая выполненные дела за день, можно переключить внимание с тревожных мыслей и сон может прийти быстрее, советует кандидат психологических наук Софья Сулим.
"Загибаем один палец и говорим себе: "Почему я молодец, что я сегодня сделал?" И так перечисляем по порядку, на сколько хватит пальцев. Это позитивное подкрепление, переключение себя на достижение каких-то значимых результатов", — рассказала эксперт в беседе с РИАМО.
По словам психолога, свои тревоги и переживания также можно перечислять по пальцам, чтобы таким образом "выгрузить" негативные установки из своей головы. Некоторым помогает даже зафиксировать всё по пунктам на бумаге. Говорят, что ко многим людям приходят идеи, как справиться с той или иной проблемой, именно во время такой практики — визуализация помогает взглянуть на волнующий вопрос под другим углом. Да и "проблемных" пунктов на листе бумаге, как правило, оказывается не так много, как человеку кажется изначально, когда он держит всё внутри.
Ранее Лайф писал о том, почему нельзя спать днём и какие ещё пять послеобеденных привычек принесут организму больше вреда, чем пользы.