Россиянам посоветовали загибать пальцы, чтобы быстрее уснуть

"Загибаем один палец и говорим себе: "Почему я молодец, что я сегодня сделал?" И так перечисляем по порядку, на сколько хватит пальцев. Это позитивное подкрепление, переключение себя на достижение каких-то значимых результатов", — рассказала эксперт в беседе с РИАМО .

По словам психолога, свои тревоги и переживания также можно перечислять по пальцам, чтобы таким образом "выгрузить" негативные установки из своей головы. Некоторым помогает даже зафиксировать всё по пунктам на бумаге. Говорят, что ко многим людям приходят идеи, как справиться с той или иной проблемой, именно во время такой практики — визуализация помогает взглянуть на волнующий вопрос под другим углом. Да и "проблемных" пунктов на листе бумаге, как правило, оказывается не так много, как человеку кажется изначально, когда он держит всё внутри.