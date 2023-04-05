В Думе отклонили закон о снятии запрета для женщин на работу пожарными и водолазами

Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий женщинам устраиваться на должности, связанные с тяжёлым физическим трудом. Законопроект был подготовлен фракцией "Новые люди" в декабре прошлого года.

Авторы предлагают признать утратившей силу статью 253 ТК РФ, запрещающую "применение труда женщин на работах, связанных с подъёмом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы". Согласно проекту, запрет для женщин работать пожарными, укладчиками, водолазами и так далее — необоснованный. Ряд актов Минтруда также предлагают признать устаревшими.

По мнению авторов законопроекта, список запрещённых профессий нельзя считать "эффективной заботой о здоровье женщин, так как многие из них работают в сложных условиях по профессиям, которые традиционно считаются женскими". В пример привели работниц медицинской сферы, которым приходится перекладывать лежачих больных, несмотря на запрет "поднимать и перемещать грузы больше 10 кг". При этом они зарабатывают намного меньше, чем мужчины на работах из "запрещённого перечня", указано в материалах к законопроекту.