"Какой стыд!": Британцы покраснели за своего министра из-за слишком "интимного" фото с Кулебой
Пользователи Twitter высмеяли главу МИД Британии за странное фото с Кулебой
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли держит украинского министра иностранных дел Кулебу за пиджак. Фото © Twitter / James Cleverly
Пользователи "Твиттера" высмеяли пост главы британского МИДа Джеймса Клеверли, опубликовавшего фото с Дмитрием Кулебой, где он держит украинского министра иностранных дел за пиджак. Пользователи сочли кадр слишком "интимным и странным".
"Очень странный выбор фото", "Какой стыд", "У вас такой вид, будто вы собираетесь его ударить", "Не очень хорошая фотография! Кто позволил это опубликовать?", "Хватать его за лацканы не самый дружелюбный поступок", — гласят комментарии под фото.
А ранее в Германии жёстко поставили на место оскорбившего немцев Кулебу. Лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхёфер назвал слова украинского министра о поддержке ВС РФ оскорблением ФРГ.