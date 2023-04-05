"Какой стыд!": Британцы покраснели за своего министра из-за слишком "интимного" фото с Кулебой

Пользователи "Твиттера" высмеяли пост главы британского МИДа Джеймса Клеверли, опубликовавшего фото с Дмитрием Кулебой, где он держит украинского министра иностранных дел за пиджак. Пользователи сочли кадр слишком "интимным и странным".

"Очень странный выбор фото", "Какой стыд", "У вас такой вид, будто вы собираетесь его ударить", "Не очень хорошая фотография! Кто позволил это опубликовать?", "Хватать его за лацканы не самый дружелюбный поступок", — гласят комментарии под фото.