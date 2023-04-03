"С марионетками не разговаривает": Американцы высмеяли Зеленского за желание поговорить с Си
Читатели Newsweek сочли нелепыми попытки Зеленского выйти на связь с Си Цзиньпином
Читатели американского издания Newsweek с юмором отреагировали на материал о том, что лидер Украины Владимир Зеленский хочет провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В статье говорится о том, что, несмотря на желание Киева, Пекин не торопится назначать дату созвона двух лидеров. А вот с Россией Китай активно взаимодействует.
"Может быть, У Си Цзиньпина стоит уведомление о спам-звонках? Он не выходит на связь, потому что знает, что ему звонит мошенник", — пошутил читатель с псевдонимом Emmanuel Goldst.
"Извини, Зеленский, Си Цзиньпин разговаривает с мировыми лидерами, а не с марионетками", — отметил HH Victor.
А Corn Pop написал, что Зеленский "не так уж и важен", что он на самом деле "просто коррумпированный лидер коррумпированного восточноевропейского захолустья".
Напомним, ранее, после визита Си Цзиньпина в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил, что тоже хочет поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, однако пока не получал соответствующих предложений от китайской стороны. Позже президент Украины ещё раз заявил о готовности встретиться с лидером Китая в Киеве.
Офис президента Украины