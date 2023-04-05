Россиянам назвали фрукт, который поможет улучшить сон за четыре недели
Врач Захарова: Употребление киви поможет улучшить сон за четыре недели
Употребление киви за час до сна поможет улучшить качество сна. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова, отметив, что в данном фрукте много полезных веществ.
"Исследования показали, что киви может помочь улучшить качество сна, время сна и эффективность сна после месяца регулярного употребления перед сном. Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витамины, такие как фолиевая кислота, которая является витамином группы В, который может помочь в лечении нарушений сна, а также помочь восстановить режим сна", — приводит слова доктора "Медикфорум".
Как отмечает издание, учёные решили проверить пищевой профиль киви и провели исследование, в котором предложили 24 испытуемым в возрасте от 20 до 55 лет употреблять два киви за час до сна каждый вечер в течение четырёх недель. По окончании эксперимента участники признались, что их сон увеличился и стал крепче.
Ранее health-коуч Галина Хусаинова рассказала, что нормализовать сон помогут белое мясо, орехи и творог. По словам эксперта, в них содержится аминокислота триптофан, участвующая в образовании гормона счастья серотонина, который далее преобразуется в мелатонин.
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