Россиянам назвали фрукт, который поможет улучшить сон за четыре недели

Употребление киви за час до сна поможет улучшить качество сна. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова, отметив, что в данном фрукте много полезных веществ.

"Исследования показали, что киви может помочь улучшить качество сна, время сна и эффективность сна после месяца регулярного употребления перед сном. Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витамины, такие как фолиевая кислота, которая является витамином группы В, который может помочь в лечении нарушений сна, а также помочь восстановить режим сна", — приводит слова доктора "Медикфорум".

Как отмечает издание, учёные решили проверить пищевой профиль киви и провели исследование, в котором предложили 24 испытуемым в возрасте от 20 до 55 лет употреблять два киви за час до сна каждый вечер в течение четырёх недель. По окончании эксперимента участники признались, что их сон увеличился и стал крепче.