Мужчину разбил паралич после неудачной попытки высморкаться

Житель Австралии неудачно высморкался в ванной комнате и стал паралитиком. О шокирующей истории пишет Daily Mirror.

Инцидент произошёл 2 января 2022 года в городе Сиднее. По словам жены пострадавшего Кирсти, супруг зашёл в ванную и через некоторое время она услышала оттуда "громкий хлопок". Женщина вбежала и увидела мужа, лежавшего на полу без сознания. Позже в больнице выяснилось, что он парализован.

"Я страшно переживала. Потом они позвонили и сказали, что у него вывих шеи из-за удара о скамейку в ванной, который вызвал повреждение спинного мозга. А степень повреждения станет известна только после анализов и операции", — поделилась супруга.

Несмотря на операцию и полгода восстановительной терапии, мужчина всё равно остался парализован, хоть его состояние и немного улучшилось. Врачи полагают, что полное выздоровление маловероятно.

Кирсти также рассказала, что за день до происшествия муж признался ей в плохом предчувствии. Теперь эти воспоминания пробирают её до костей.