Врач предупредил Костомарова о риске паралича после кровоизлияния в мозг

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в ночь на вторник перенёс второй инсульт, который случился из-за закупорки сосудов в мозге. Что стало причиной очередного кровоизлияния в мозг и как это скажется на здоровье спортсмена, рассказал в беседе с газетой "Вечерняя Москва" невролог Владимир Белаш.

По словам врача, к закупорке сосудов и воспалению оболочек головного мозга у Костомарова мог привести именно сепсис, который является тяжёлой реакцией на инфицирование.

"Он сопровождается целым рядом синдромов, в том числе повышенной свёртываемостью крови. За счёт этого образуются тромбы, они могут закупоривать разные сосуды, в том числе сосуды нервной системы, которые и приводят к инсульту", — объяснил Белаш.

По оценке врача, кровоизлияние могло спровоцировать тяжёлое состояние фигуриста в целом. В таком случае пациенту может помочь "очистка крови", что уже провели Костомарову. А вот последствия инсульта зависят от места нахождения очага ишемии. Когда он затрагивает важные части мозга, даже если он "размером с булавочную головку", человек рискует получить серьёзный неврологический дефект на всю жизнь, в том числе паралич и парез, продолжил Белаш.