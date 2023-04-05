Футболист из Венесуэлы оценил личность Кадырова

Экс-футболист грозненского "Ахмата" венесуэлец Андрес Понсе рассказал о впечатлениях от общения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его комментарий приводит портал Sport24.

"Отличный человек, который каждый день, когда ему было удобно, мог посещать тренировки "Ахмата". Его присутствие на домашнем матче имело огромное значение для каждого игрока клуба", — сказал футболист.

Он говорит, что недостаточно много общался с главой Чечни, чтобы сказать, какой он на самом деле, но его вклад в команду был просто колоссальный, мнение Кадырова всегда было важным для игроков.

Также футболист рассказал, что чеченский лидер любил делать футболистам подарки, а кому-то мог подарить и машину. Сам же Понсе лично от Кадырова презентов не получал: у него были "только премиальные за победу", объяснил спортсмен.