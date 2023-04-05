В России создан сшивающий раны "тканевой пистолет" для военных

Российские учёные впервые создали "тканевой пистолет", способный остановить кровотечение и помочь восстановлению в случае лёгких и средних травм. Об этом рассказали "Газете.ru" в НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.

Устройство отлично подойдёт для военно-полевых условий и во время ЧС. В обслуживании оно недорогое, а его детали можно легко напечатать на 3D-принтере даже в мобильном госпитале. Суть работы аппарата в том, что сначала он заправляется биополимерным клеем и медицинскими препаратами, которые затем "выстреливают" на рану.

"При нажатии на курок ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, тем самым формируя полимерный сшитый биоматериал, способный останавливать кровотечение и ускорять регенерацию ткани", — рассказал инженер и автор разработки Тимур Айдемир.

В итоге на ране появляется плёнка, которая не только предотвращает попадание инфекции, но и начинает активно заживлять поражённый участок. В сравнении с мировыми аналогами отечественный "тканевой пистолет" полностью автономен и работает на батарее, которую легко зарядить через USB-порт, подчеркнул учёный. Он добавил, что аппарат прошёл проверку на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.