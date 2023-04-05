В России создан сшивающий раны "тканевой пистолет" для военных
В России создан аппарат, "сшивающий" раны. Фото © Пресс-служба НИТУ МИСИС
Российские учёные впервые создали "тканевой пистолет", способный остановить кровотечение и помочь восстановлению в случае лёгких и средних травм. Об этом рассказали "Газете.ru" в НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.
Устройство отлично подойдёт для военно-полевых условий и во время ЧС. В обслуживании оно недорогое, а его детали можно легко напечатать на 3D-принтере даже в мобильном госпитале. Суть работы аппарата в том, что сначала он заправляется биополимерным клеем и медицинскими препаратами, которые затем "выстреливают" на рану.
"При нажатии на курок ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, тем самым формируя полимерный сшитый биоматериал, способный останавливать кровотечение и ускорять регенерацию ткани", — рассказал инженер и автор разработки Тимур Айдемир.
В итоге на ране появляется плёнка, которая не только предотвращает попадание инфекции, но и начинает активно заживлять поражённый участок. В сравнении с мировыми аналогами отечественный "тканевой пистолет" полностью автономен и работает на батарее, которую легко зарядить через USB-порт, подчеркнул учёный. Он добавил, что аппарат прошёл проверку на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Ранее Лайф писал, что бабушка из Татарстана, пережившая нацистский концлагерь, шьёт для российских военных тёплые вещи. Вера Георгиевна Бакаева на всю жизнь запомнила, как провела два года своего детства в концлагере, где у неё на глазах убили родителей.