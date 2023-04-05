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5 апреля, 11:57

Россиянами рассказали о товарах в магазинах Zara под новым названием

Маркетолог Григорьев: Новые владельцы Zara шьют коллекции на тех же фабриках

Член совета гильдии маркетологов Николай Григорьев прокомментировал ребрендинг магазина Zara в России в преддверии открытия товарных точек.

"Будет ли спрос, как говорится, жизнь покажет. Но в целом могу сказать, что новые владельцы отшивают свои коллекции ровно там же, где их отшивала Zara. Как это будет воспринято поклонниками самого бренда — более сложный вопрос", — сказал специалист в разговоре с RT.

Фанатам бренда важно, "чтобы этот шильдик был на одежде". Но есть и те люди, которые относятся к брендам более спокойно, и им не принципиально, чтобы все видели на рукаве пальто ярлык Zara. Они просто привыкли к фасонам и стилю, отметил Григорьев.

Кофе Jacobs в России может сменить название

Кофе Jacobs в России может сменить название

Напомним, все магазины, принадлежащие ранее группе Inditex в России, собираются открыться под новыми названиями до конца весны. Теперь их можно будет найти по вывескам Maag, Dub, Ecru, Vilet.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке
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