Путин снял генерал-полковника Гречушкина с поста замглавы МЧС
Генерал-полковник Николай Гречушкин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Заместитель главы МЧС генерал-полковник Николай Гречушкин освобождён от должности, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в тексте указа.
Ранее от должности также был освобождён начальник главка МЧС Москвы генерал-майор Сергей Желтов. Напомним, у Желтова произошёл инфаркт во время тушения пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром 3 июня 2022 года. Его срочно доставили в больницу и прооперировали. Состояние главного пожарного Москвы удалось стабилизовать.