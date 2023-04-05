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5 апреля, 11:53

Путин снял генерал-полковника Гречушкина с поста замглавы МЧС

<p>Генерал-полковник Николай Гречушкин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Генерал-полковник Николай Гречушкин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Заместитель главы МЧС генерал-полковник Николай Гречушкин освобождён от должности, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в тексте указа.

Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Ранее от должности также был освобождён начальник главка МЧС Москвы генерал-майор Сергей Желтов. Напомним, у Желтова произошёл инфаркт во время тушения пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром 3 июня 2022 года. Его срочно доставили в больницу и прооперировали. Состояние главного пожарного Москвы удалось стабилизовать.

Ирина Фальке
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