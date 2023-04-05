Путин снял генерал-полковника Гречушкина с поста замглавы МЧС

Заместитель главы МЧС генерал-полковник Николай Гречушкин освобождён от должности, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в тексте указа.