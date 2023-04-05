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5 апреля, 11:59

Обидчивый и пьяный россиянин набросился с топором на фельдшера скорой

Пьяный житель Свердловской области пытался зарубить топором фельдшера

Житель города Серова в Свердловской области напал с топором на фельдшера скорой помощи за то, что медик отказался его госпитализировать. Теперь дебошира будут судить. Об этом сообщает ЕАН.

По версии следствия, 25 ноября 2022 года 35-летний местный житель, будучи пьяным, почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Прибывший на вызов фельдшер осмотрел его и посоветовал обратиться в поликлинику, а в госпитализации отказал. Мужчина обиделся, схватил топор и побежал за медиком, угрожая его убить. Врача он не догнал и тогда ударил рукояткой топора по капоту кареты скорой помощи. На место приехали полицейские и задержали дебошира. Оказалось, что ранее он уже был судим.

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А ранее в Москве мужчина ударил соседку топором по голове и порезал её за замечание. Потерпевшую госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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Александра Вишнякова
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