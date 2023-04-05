Путин: Россия не собирается ни от кого изолироваться

Россия открыта для конструктивного сотрудничества со всеми без исключения странами и не собирается ни от кого изолироваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая верительные грамоты у послов.

"Ситуация в мире непростая, накопилось много противоречий, которые кажутся неразрешимыми. Но хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию отношений между странами. Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться", — подчеркнул Путин, обращаясь к дипломатам.

При этом он подчеркнул, что РФ как независимое и самостоятельное государство будет проводить взвешенную многовекторную политику, осознавая ответственность за сохранение стабильности и безопасности на глобальном уровне.