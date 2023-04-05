Путин: Россия не собирается ни от кого изолироваться
Владимир Путин принимает верительные грамоты у послов в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов
Россия открыта для конструктивного сотрудничества со всеми без исключения странами и не собирается ни от кого изолироваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая верительные грамоты у послов.
"Ситуация в мире непростая, накопилось много противоречий, которые кажутся неразрешимыми. Но хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию отношений между странами. Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться", — подчеркнул Путин, обращаясь к дипломатам.
При этом он подчеркнул, что РФ как независимое и самостоятельное государство будет проводить взвешенную многовекторную политику, осознавая ответственность за сохранение стабильности и безопасности на глобальном уровне.
Напомним, сегодня Владимир Путин примет верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств, в том числе США, Дании и Норвегии. Церемония проходит в эти минуты в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Кремль анонсировал также большую речь главы государства о внешней политике.