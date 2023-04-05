Путин назвал Россию самобытным государством-цивилизацией

"Тысячелетний опыт самостоятельной государственности, богатое культурное наследие, выработанное за много веков умение обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации", — сказал он.

Послы США и ЕС вздрогнули под камерами Лайфа после вопроса о войне Запада с Россией

Также Владимир Путин заявил, что, несмотря на события в мире, Россия готова сотрудничать с другими странами. Он подчеркнул, что наша страна будет проводить взвешенную, многовекторную политику, осознавая ответственность за сохранение стабильности и безопасности на глобальном уровне.