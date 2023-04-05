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5 апреля, 12:53

Путин назвал Россию самобытным государством-цивилизацией

Тысячелетний опыт самостоятельной государственности и богатое разнообразие культур делают Россию самобытной цивилизацией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот прибывшим в страну послам иностранных государств.

"Тысячелетний опыт самостоятельной государственности, богатое культурное наследие, выработанное за много веков умение обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации", — сказал он.

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Также Владимир Путин заявил, что, несмотря на события в мире, Россия готова сотрудничать с другими странами. Он подчеркнул, что наша страна будет проводить взвешенную, многовекторную политику, осознавая ответственность за сохранение стабильности и безопасности на глобальном уровне.

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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