Путин назвал Россию самобытным государством-цивилизацией
Тысячелетний опыт самостоятельной государственности и богатое разнообразие культур делают Россию самобытной цивилизацией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот прибывшим в страну послам иностранных государств.
"Тысячелетний опыт самостоятельной государственности, богатое культурное наследие, выработанное за много веков умение обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации", — сказал он.
Также Владимир Путин заявил, что, несмотря на события в мире, Россия готова сотрудничать с другими странами. Он подчеркнул, что наша страна будет проводить взвешенную, многовекторную политику, осознавая ответственность за сохранение стабильности и безопасности на глобальном уровне.