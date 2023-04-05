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5 апреля, 12:59

Путин указал послу Норвегии на горькую для двух народов перемену

Путин: Сокращение контактов РФ и Норвегии не отвечает интересам двух народов

Двусторонние контакты России и Норвегии, в том числе по важной арктической повестке, сведены к минимуму, что не отвечает интересам двух народов. С такими словами президент России Владимир Путин обратился к послу Норвегии Роберту Квиле в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

"Сегодня двусторонние контакты [России и Норвегии] сведены к минимуму, заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли всё это отвечает интересам двух наших народов", сказал он.

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Также Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на геополитическую обстановку, не собирается изолироваться. По его словам, наша страна открыта к конструктивному сотрудничеству со всеми странами.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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