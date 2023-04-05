Лев Лещенко счёл позором вылет "Динамо" из Кубка России в год столетия клуба
Вылет московского "Динамо" из Кубка России в год столетия клуба является позором, считает народный артист РСФСР и болельщик команды Лев Лещенко.
"Вылет "Динамо" из Кубка России в год столетия [клуба]? Позор это вообще, что я могу сказать. Не хочу даже комментировать", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Напомним, "Динамо" вылетело из полуфинала Кубка России, проиграв в матче с тольяттинским "Акроном". Основное время игры закончилось без голов, однако в серии пенальти точнее оказались гости — 4:1
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ТАСС / Александр Щербак