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5 апреля, 13:39

Лев Лещенко счёл позором вылет "Динамо" из Кубка России в год столетия клуба

Вылет московского "Динамо" из Кубка России в год столетия клуба является позором, считает народный артист РСФСР и болельщик команды Лев Лещенко.

"Вылет "Динамо" из Кубка России в год столетия [клуба]? Позор это вообще, что я могу сказать. Не хочу даже комментировать", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

"Акрон" выбил "Динамо" из Кубка России и заработал повышенные премиальные

"Акрон" выбил "Динамо" из Кубка России и заработал повышенные премиальные

Напомним, "Динамо" вылетело из полуфинала Кубка России, проиграв в матче с тольяттинским "Акроном". Основное время игры закончилось без голов, однако в серии пенальти точнее оказались гости — 4:1

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ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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