Небензя жёстко поставил на место коллег в ООН из-за лжи о "похищении" украинских детей

Поставляющий оружие Киеву Запад занимается перекладыванием вины на Россию, обвиняя её в "похищениях" детей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном по российской инициативе неформальном заседании Совбеза всемирной организации по "формуле Арриа".

"Западным поставщикам оружия и их киевским марионеткам недостаточно безнаказанно губить людей, они решили переложить вину на других и принялись обвинять Россию в "похищениях" и "принудительном перемещении" детей", — уточнил дипломат.

Западные страны — истинные "гуманисты", по мнению которых, нужно было оставить детей, в том числе сирот, прямо под украинскими обстрелами на территории боевых действий, отметил Небензя.