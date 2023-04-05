ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 14:50

Небензя жёстко поставил на место коллег в ООН из-за лжи о "похищении" украинских детей

Небензя: Поставщики оружия Киеву винят РФ за ситуацию с детьми на Украине

Поставляющий оружие Киеву Запад занимается перекладыванием вины на Россию, обвиняя её в "похищениях" детей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном по российской инициативе неформальном заседании Совбеза всемирной организации по "формуле Арриа".

"Западным поставщикам оружия и их киевским марионеткам недостаточно безнаказанно губить людей, они решили переложить вину на других и принялись обвинять Россию в "похищениях" и "принудительном перемещении" детей", — уточнил дипломат.

Западные страны — истинные "гуманисты", по мнению которых нужно было оставить детей, в том числе сирот, прямо под украинскими обстрелами на территории боевых действий, отметил Небензя.

Львова-Белова рассказала о судьбе отдыхавших в России 400 детей из зоны СВО

Львова-Белова рассказала о судьбе отдыхавших в России 400 детей из зоны СВО

Ранее сообщалось, что уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова примет участие в неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из зоны боевых действий на Украине.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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