Путин потребовал жёстко бороться с "недобитым подпольем" Киева в новых регионах
Киевские власти используют своё "недобитое подполье" из радикалов и неонацистов для запугивания жителей новых регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.
"Что хочу особо подчеркнуть — противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки", — сказал Путин, подчеркнув, что с этим нужно бороться "жёстко и эффективно". Глава государства добавил, что контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проанонсировал возможные встречи Путина с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам представителя Кремля, будет обсуждаться работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в этих регионах.