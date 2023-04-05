Путин потребовал жёстко бороться с "недобитым подпольем" Киева в новых регионах

"Что хочу особо подчеркнуть — противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки", — сказал Путин, подчеркнув, что с этим нужно бороться "жёстко и эффективно". Глава государства добавил, что контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен.