ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 15:04

Путин потребовал жёстко бороться с "недобитым подпольем" Киева в новых регионах

Киевские власти используют своё "недобитое подполье" из радикалов и неонацистов для запугивания жителей новых регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

"Что хочу особо подчеркнуть — противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки", — сказал Путин, подчеркнув, что с этим нужно бороться "жёстко и эффективно". Глава государства добавил, что контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен.

Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России

Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проанонсировал возможные встречи Путина с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам представителя Кремля, будет обсуждаться работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в этих регионах.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
  • Херсонская область
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров