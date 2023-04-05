Илья Варламов оправдался после скандала с увольнением беременной сотрудницы

Бывший продюсер блогера Ильи Варламова* Полина Ганеева рассказала SHOT подробности их "серых" трудовых отношений, из-за которых она подала иск против иноагента. По словам девушки, проблемы начались, когда в связи с беременностью она попыталась получить от блогера справку с места работы для выхода в декрет.

Рассказ бывшего продюсера Ильи Варламова Полины Ганеевой. Видео © SHOT

"Илья сказал, что эту справку выдать мне не может в связи с тем, что я работаю неофициально. Но он как ответственный, честный бизнесмен поможет мне в этой ситуации и не оставит [без помощи]. Всем нравится, как я работаю... В процессе диалога мы ни о чём не договорились, Илья начал уходить от ответа. И в итоге всё, что он обещал, просто не исполнил", — призналась Ганеева.

Всё закончилось тем, что буквально за неделю до родов уже бывшего продюсера "внезапно" удалили из всех рабочих чатов. Кроме того, как утверждает Ганеева, блогер обманул её и с зарплатой: если перед устройством на работу он обещал платить 50 тысяч рублей в ходе стажировки и 90 тысяч после, то по факту сумма так и не поменялась и платилась в конверте.

Сам Варламов заявил SHOT, что всё сказанное его бывшим продюсером — ложь и он готовит встречный иск.

Напомним, Полина Ганеева через суд потребовала от Ильи Варламова более 700 тысяч рублей. Девушка требует признать незаконным её увольнение, взыскать недоплаченную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком.