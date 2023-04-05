РФ уличила Украину в попытках воздействовать на гражданские спутники

Украина при участии западных специалистов пытается воздействовать на гражданские спутники связи РФ, заявили в российском МИД. Там пообещали Киеву "ответить подобающим образом", поскольку все необходимые возможности для этого есть.

"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Это является запредельным нарушением международного права", — говорится в заявлении ведомства.