РФ уличила Украину в попытках воздействовать на гражданские спутники
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на гражданские спутники РФ
Украина при участии западных специалистов пытается воздействовать на гражданские спутники связи РФ, заявили в российском МИД. Там пообещали Киеву "ответить подобающим образом", поскольку все необходимые возможности для этого есть.
"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Это является запредельным нарушением международного права", — говорится в заявлении ведомства.
А ранее сообщалось, что SpaceX использует геозонирование, чтобы у Украины были некоторые ограничения в использовании терминалов спутниковой связи Starlink. По данным источника The Economist, компания Илона Маска заблокировала использование Киевом терминалов над территорией республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Вода тоже стала запретной зоной.
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