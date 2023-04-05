В Пентагоне признали способность Российской армии быстро усваивать уроки СВО

Российская армия оперативно усваивает полученные в ходе спецоперации уроки и сможет быстро восстановиться после её окончания, считает заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди.

"Вот что я скажу о россиянах: они являются противником, который учится. И с нашей стороны было бы глупостью ожидать, что они не усвоят уроки [спецоперации]. Мы видим, как они учатся сейчас в ходе боевых действий. <...> Они учатся, и они учатся быстро", — сказал он в ходе форума по безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Военачальник призвал не недооценивать ВС России и ожидать их быстрого восстановления. Что касается взгляда Пентагона на отношения РФ и КНР, то, по словам адмирала, они носят стратегический характер.

Так, несмотря на небольшой срок с момента встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, уже можно сказать, что государства стоят "спина к спине", хоть Запад и обладает инициативой.

"Не уверен, что они уже плечом к плечу. Возможно, это и грядёт... Мы должны будем следить за этим", — добавил Грейди.

Он отметил, что Китай обладает "экономической мощью", которая может помочь РФ с "военно-технической базой", однако пока что Пекин не поставлял Москве летальную помощь.