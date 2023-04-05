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5 апреля, 16:15

Президент Литвы Науседа назвал членство в КПСС ошибкой молодости

Президент Литвы Гитанас Науседа, который оказался бывшим членом Коммунистической партии Советского Союза, попытался оправдаться за возникший скандал. Политик рассказал, что сразу после окончания учёбы в Вильнюсском университете ему предложили вступить в КПСС ради больших карьерных возможностей, а молодой и "по-глупому упрямый" Науседа "поддался".

"Выбрав путь учёного-экономиста, я постарался своей дальнейшей жизнью, своей профессиональной деятельностью и службой литовскому государству стереть эту ошибку молодости", — приводит его слова агентство BNS.

Науседа добавил, что мать пыталась отговорить его от этого шага, но амбиции и отсутствие жизненного опыта не позволили ему прислушаться к советам.

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Напомним, что, несмотря на своё партийное прошлое, Гитанас Науседа известен своими антироссийскими заявлениями. Например, в феврале он призвал Запад "быть решительным" в вопросе поставок оружия Украине, перейдя "красные линии".

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ТАСС / AP / Roman Koksarov

Марина Калегина
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