Президент Литвы Науседа назвал членство в КПСС ошибкой молодости

Президент Литвы Гитанас Науседа, который оказался бывшим членом Коммунистической партии Советского Союза, попытался оправдаться за возникший скандал. Политик рассказал, что сразу после окончания учёбы в Вильнюсском университете ему предложили вступить в КПСС ради больших карьерных возможностей, а молодой и "по-глупому упрямый" Науседа "поддался".

"Выбрав путь учёного-экономиста, я постарался своей дальнейшей жизнью, своей профессиональной деятельностью и службой литовскому государству стереть эту ошибку молодости", — приводит его слова агентство BNS.

Науседа добавил, что мать пыталась отговорить его от этого шага, но амбиции и отсутствие жизненного опыта не позволили ему прислушаться к советам.