Небензя: Матери изъятых в Европе украинских детей просят защиты у России

Украинские матери, у которых изымают детей в Европе, просят помощи у России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе неформальном заседании Совбеза всемирной организации по "формуле Аррии".

"Запад не беспокоит украинизация русскоязычных детей, вывезенных Киевом из Донбасса, да и вообще насильственная украинизация русских, которая ведётся по всей Украине. Частью пропагандистской кампании является и замалчивание того факта, что в странах Европы у украинских беженцев отбирают детей", — сказал он.

В Германии у 80 украинских семей отобрали детей и поместили в приюты, а возмущающимся матерям угрожают уголовным преследованием, аналогичная ситуация в Испании, Португалии и других странах ЕС, отметил Небензя. При этом посольства Украины никак не реагируют на происходящее, боясь лишить Киев военной поддержки со стороны Европы.

"Проблема достигла таких масштабов, что потерявшие надежду добиться справедливости украинские матери публикуют обращения в соцсетях и обращаются за помощью к нам", — подчеркнул Небензя и показал видеозаписи обращений.