"Сегодня хлеб некуда девать": Лукашенко и Путин посмеялись над страшилками о голоде в России
Лукашенко: Сегодня хлеб некуда девать в России, когда такое было
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вспомнил звучавшие угрозы "голода и холода" после введения санкций. Он обратил внимание на то, что сейчас, вопреки прогнозам, "сегодня хлеб некуда девать в России".
"Нас все пугали холодом, голодом и так далее. Bот что?! Сегодня хлеб некуда девать в России, когда такое было, такой урожай огромный?! Точно так будет и в промышленности. Мы всё это преодолеем. И тот, кто надеется, или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули", — подчеркнул он.
Ранее Лайф писал, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Не исключено, что главы государств могут обсудить мирные инициативы по Украине, о которых ранее упоминал белорусский лидер.