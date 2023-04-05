"Сегодня хлеб некуда девать": Лукашенко и Путин посмеялись над страшилками о голоде в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вспомнил звучавшие угрозы "голода и холода" после введения санкций. Он обратил внимание на то, что сейчас, вопреки прогнозам, "сегодня хлеб некуда девать в России".

"Нас все пугали холодом, голодом и так далее. Bот что?! Сегодня хлеб некуда девать в России, когда такое было, такой урожай огромный?! Точно так будет и в промышленности. Мы всё это преодолеем. И тот, кто надеется, или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули", — подчеркнул он.