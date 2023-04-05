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5 апреля, 17:28

"Сегодня хлеб некуда девать": Лукашенко и Путин посмеялись над страшилками о голоде в России

Лукашенко: Сегодня хлеб некуда девать в России, когда такое было

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вспомнил звучавшие угрозы "голода и холода" после введения санкций. Он обратил внимание на то, что сейчас, вопреки прогнозам, "сегодня хлеб некуда девать в России".

"Нас все пугали холодом, голодом и так далее. Bот что?! Сегодня хлеб некуда девать в России, когда такое было, такой урожай огромный?! Точно так будет и в промышленности. Мы всё это преодолеем. И тот, кто надеется, или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули", — подчеркнул он.

Лукашенко убеждён, что Россия и Белоруссия "не рухнут" под давлением Запада

Лукашенко убеждён, что Россия и Белоруссия "не рухнут" под давлением Запада

Ранее Лайф писал, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Не исключено, что главы государств могут обсудить мирные инициативы по Украине, о которых ранее упоминал белорусский лидер.

Андрей Бражников
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