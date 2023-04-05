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5 апреля, 17:40

В Германии опровергли возобновление страховки "Северного потока"

Группа Allianz не продлит срок страхования "Северного потока"

Международная страховая группа Allianz на данный момент не намерена продлевать срок страхования газопровода "Северный поток", повреждённого в сентябре 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление немецкой компании.

"Срок действия полиса истекает в конце 2023 года, в настоящее время он не подлежит продлению, и Allianz не намерена продлевать эту политику", — говорится в сообщении.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от оптимистичных прогнозов о судьбе "Северного потока". Так он отреагировал на информацию о том, что немецкие страховщики возобновили обслуживание газопровода.

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kustbevakningen.se

Матвей Константинов
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