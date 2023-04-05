Американская система ПВО Avenger поступила на вооружение ВСУ

Украинская армия поучила от стран НАТО американский зенитно-ракетный комплекс Avenger ("Эвенджер"). Об этом рассказал командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев, записав соответствующее видео на фоне системы.

"Защита воздушного пространства Северной операционной зоны усилена вооружением, предоставленным странами – членами НАТО. Зенитно-ракетный комплекс "Эвенджер" уже на боевом дежурстве", — написал он в телеграм-канале.

Наев назвал данный комплекс хорошим и эффективным и добавил, что военные экипажа Avenger прошли обучение в Германии.