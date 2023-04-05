Американская система ПВО Avenger поступила на вооружение ВСУ
Зенитно-ракетный комплекс Avenger. Обложка © Wikipedia
Украинская армия поучила от стран НАТО американский зенитно-ракетный комплекс Avenger ("Эвенджер"). Об этом рассказал командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев, записав соответствующее видео на фоне системы.
"Защита воздушного пространства Северной операционной зоны усилена вооружением, предоставленным странами – членами НАТО. Зенитно-ракетный комплекс "Эвенджер" уже на боевом дежурстве", — написал он в телеграм-канале.
Наев назвал данный комплекс хорошим и эффективным и добавил, что военные экипажа Avenger прошли обучение в Германии.
Напомним, в январе этого года США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 миллиарда. В него и вошли восемь систем противовоздушной обороны Avenger, дополнительный комплект снарядов для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.