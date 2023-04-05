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5 апреля, 18:12

Американская система ПВО Avenger поступила на вооружение ВСУ

<p>Зенитно-ракетный комплекс Avenger. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/M1097_Avenger#:~:text=Avenger,%20%5B%C9%99%CB%88ven%CA%A4%C9%99%5D%20%E2%80%94%20%C2%AB,Company%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%20General%20Electric." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Зенитно-ракетный комплекс Avenger. Обложка © Wikipedia

Украинская армия поучила от стран НАТО американский зенитно-ракетный комплекс Avenger ("Эвенджер"). Об этом рассказал командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев, записав соответствующее видео на фоне системы.

"Защита воздушного пространства Северной операционной зоны усилена вооружением, предоставленным странами – членами НАТО. Зенитно-ракетный комплекс "Эвенджер" уже на боевом дежурстве", — написал он в телеграм-канале.

Наев назвал данный комплекс хорошим и эффективным и добавил, что военные экипажа Avenger прошли обучение в Германии.

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Напомним, в январе этого года США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 миллиарда. В него и вошли восемь систем противовоздушной обороны Avenger, дополнительный комплект снарядов для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Оксана Попова
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