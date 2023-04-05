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5 апреля, 18:53

"Завтра ещё работать!": Лукашенко пообещал, что его переговоры с Путиным не затянутся

Лукашенко пообещал журналистам, что его переговоры с Путиным не затянутся

<p>Обложка © <a href="https://t.me/pul_1/8649" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Пул Первого</p>

Обложка © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал журналистам, что его сегодняшние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным не затянутся. Когда он приехал на встречу, один из журналистов задал соответствующий вопрос.

Александр Лукашенко отвечает на вопрос о продолжительности его встречи с Путиным. Видео © Telegram / Пул Первого

"Как Бог пошлёт! Мы долго [разговаривать] не будем, завтра же ещё целый день работать", — крикнул Лукашенко.

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Уже встретившись, лидеры двух стран пошутили про свои зарплаты. Лукашенко иронично упрекнул подчинённых Путина в его "усталости", однако тот напомнил, что "надо отрабатывать зарплату".

Матвей Константинов
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