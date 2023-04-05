"Завтра ещё работать!": Лукашенко пообещал, что его переговоры с Путиным не затянутся
Лукашенко пообещал журналистам, что его переговоры с Путиным не затянутся
Обложка © Telegram / Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал журналистам, что его сегодняшние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным не затянутся. Когда он приехал на встречу, один из журналистов задал соответствующий вопрос.
Александр Лукашенко отвечает на вопрос о продолжительности его встречи с Путиным. Видео © Telegram / Пул Первого
"Как Бог пошлёт! Мы долго [разговаривать] не будем, завтра же ещё целый день работать", — крикнул Лукашенко.
Уже встретившись, лидеры двух стран пошутили про свои зарплаты. Лукашенко иронично упрекнул подчинённых Путина в его "усталости", однако тот напомнил, что "надо отрабатывать зарплату".