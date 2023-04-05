"Завтра ещё работать!": Лукашенко пообещал, что его переговоры с Путиным не затянутся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал журналистам, что его сегодняшние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным не затянутся. Когда он приехал на встречу, один из журналистов задал соответствующий вопрос.

Александр Лукашенко отвечает на вопрос о продолжительности его встречи с Путиным. Видео © Telegram / Пул Первого

"Как Бог пошлёт! Мы долго [разговаривать] не будем, завтра же ещё целый день работать", — крикнул Лукашенко.