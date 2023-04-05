В Австрии назвали обращение Зеленского к парламенту военной пропагандой
Депутат Парламента Австрии назвала обращение Зеленского военной пропагандой
Депутаты Парламента Австрии покидают зал заседаний перед выступлением Зеленского. Обложка © twitter / aamann59612126
Выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед Национальным советом (нижней палатой парламента) Австрии является военной пропагандой. Такое заявление сделала депутат от оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Петра Танцлер. Её слова приводит газета Die Presse.
"В парламенте страны, исповедующей нейтралитет, нет места для речи главы ведущего войну государства, который продвигает военную пропаганду, борется с профсоюзами в своей стране и, предположительно, сбрасывает кассетные и фосфатные бомбы на невинных людей", — сказала она, комментируя своё отсутствие в ходе выступления Зеленского.
В ответ на данное заявление председатель СДПА Памела Ренди-Вагнер сообщила, что эти слова не отражают позицию партии. После этого сама Танцлер опубликовала в социальных сетях пост с осуждением действий России на Украине и высказалась в поддержку антироссийских санкций.
Напомним, 30 марта австрийские оппозиционеры из право-националистической партии свободы (АПС) покинули зал парламента во время видеотрансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты АПС встали и вышли из помещения, где проходило заседание нижней палаты.