Одна из стран НАТО отказалась отправлять Киеву танки Leopard

Греция не будет поставлять Киеву танки Leopard 2A6. Как рассказал министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос в ходе заседания, вечером 6 апреля с рабочим визитом в Афины прибудет министр обороны Украины Алексей Резников, но данный вопрос на повестке дня не стоит.

"Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП и должна отправить ещё несколько", — сказал он, добавив, что также страна направила боеприпасы различного калибра.