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5 апреля, 20:41

Одна из стран НАТО отказалась отправлять Киеву танки Leopard

Минобороны Греции отказалось отправлять танки Leopard 2A6 на Украину

Греция не будет поставлять Киеву танки Leopard 2A6. Как рассказал министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос в ходе заседания, вечером 6 апреля с рабочим визитом в Афины прибудет министр обороны Украины Алексей Резников, но данный вопрос на повестке дня не стоит.

"Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП и должна отправить ещё несколько", — сказал он, добавив, что также страна направила боеприпасы различного калибра.

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Ранее стало известно, что страны НАТО не смогут поставить Украине больше батальонов танков Leopard, чем было изначально запланировано. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что он не может отдать всю военную технику, поскольку есть такие запасы, которые нельзя расходовать.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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