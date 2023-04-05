Американка с оружием ворвалась в башню Трампа в Чикаго из-за плохого обращения мужа
Полиция Чикаго заявила, что инцидент у башни Трампа носит бытовой характер
Полиция оцепила небоскрёб "Трамп-тауэр" в Чикаго. Обложка © Twitter / Maria Della Monica
Инцидент в небоскрёбе Trump International Hotel and Tower в Чикаго носит бытовой характер, угрозы общественной безопасности нет. Такое заявление сделала городская полиция.
"Сейчас мы думаем, что это единичный инцидент, угрозы общественной безопасности нет", — сказано в сообщении ведомства в "Твиттере".
В свою очередь газета Chicago Sun-Times уточнила, что на место прибыл полицейский спецназ и заблокировал вооружённую женщину. Информации о пострадавших не поступало. Согласно уточнённой информации, они вошла в одну из комнат отеля со словами, что ей "надоело плохое обращение со стороны мужа".
Ранее Лайф рассказывал, что полиция оцепила небоскрёб в Чикаго из-за вооружённой женщины. Сообщалось, что она открыла огонь из винтовки.