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5 апреля, 20:36

Американка с оружием ворвалась в башню Трампа в Чикаго из-за плохого обращения мужа

Полиция Чикаго заявила, что инцидент у башни Трампа носит бытовой характер

<p>Полиция оцепила небоскрёб "Трамп-тауэр" в Чикаго. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MariaDellaMoni6/status/1643682404618444803/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maria Della Monica</a></p>

Полиция оцепила небоскрёб "Трамп-тауэр" в Чикаго. Обложка © Twitter / Maria Della Monica

Инцидент в небоскрёбе Trump International Hotel and Tower в Чикаго носит бытовой характер, угрозы общественной безопасности нет. Такое заявление сделала городская полиция.

"Сейчас мы думаем, что это единичный инцидент, угрозы общественной безопасности нет", сказано в сообщении ведомства в "Твиттере".

В свою очередь газета Chicago Sun-Times уточнила, что на место прибыл полицейский спецназ и заблокировал вооружённую женщину. Информации о пострадавших не поступало. Согласно уточнённой информации, они вошла в одну из комнат отеля со словами, что ей "надоело плохое обращение со стороны мужа".

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Ранее Лайф рассказывал, что полиция оцепила небоскрёб в Чикаго из-за вооружённой женщины. Сообщалось, что она открыла огонь из винтовки.

Юлия Коновалова
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