Вооружённая женщина открыла стрельбу в небоскрёбе Trump Tower в Чикаго

Гражданка США ворвалась в небоскрёб Trump International Hotel and Tower в Чикаго и открыла огонь из винтовки. Полиция и спецназ окружили здание, вооружённая женщина находится внутри, её ещё не задержали.

По данным газеты Chicago Sun-Times, самого Дональда Трампа в небоскрёбе нет: после судебного обвинения он отправился во Флориду. Здание было оцеплено — сейчас там работает спецназ. Также на место прибыл вертолёт.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Предварительно установлено, что "инцидент носит бытовой характер и не является актом терроризма".