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5 апреля, 18:51

Вооружённая женщина открыла стрельбу в небоскрёбе Trump Tower в Чикаго

Американка открыла стрельбу в Trump Tower в Чикаго, небоскрёб оцеплен

<p>Полиция оцепила небоскрёб Трамп Тауэр в Чикаго. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/nicksortor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nicksortor</a></p>

Полиция оцепила небоскрёб Трамп Тауэр в Чикаго. Фото © Twitter / nicksortor

Гражданка США ворвалась в небоскрёб Trump International Hotel and Tower в Чикаго и открыла огонь из винтовки. Полиция и спецназ окружили здание, вооружённая женщина находится внутри, её ещё не задержали.

По данным газеты Chicago Sun-Times, самого Дональда Трампа в небоскрёбе нет: после судебного обвинения он отправился во Флориду. Здание было оцеплено — сейчас там работает спецназ. Также на место прибыл вертолёт.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Предварительно установлено, что "инцидент носит бытовой характер и не является актом терроризма".

Силовики не говорят о связи случившегося с недавним арестом экс-президента США, который сам Трамп назвал "заказным". Несмотря на то что политик был освобождён "под обязательство", первое за историю уголовное преследование президента не на шутку всколыхнуло общество.

В Госдуме высказались о политическом убежище для Трампа

В Госдуме высказались о политическом убежище для Трампа

Напомним, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Ему грозит 136 лет тюрьмы по всем обвинениям. Бизнесмен лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Спустя почти два часа он смог покинуть здание суда и вернуться в резиденцию во Флориде. Формальный арест с него был снят. Прошедшие слушания политик назвал шокирующими, однако "без сюрпризов". А выступая с заявлением, заметил, что США "катятся в ад".

Ирина Фальке
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