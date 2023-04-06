США разрешают Киеву обстреливать новые регионы России, подтвердили в Белом доме
Белый дом: США позволяют Украине наносить удары по новым регионам России
Вашингтон позволяет Киеву наносить удары по новым регионам России. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, ВСУ разрешено вести боевые действия с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые, по мнению Штатов, принадлежат Украине.
При этом Кирби указал, что США не обеспечивают условия и не подталкивают украинцев наносить удары за пределами Украины. Однако он не упомянул о постоянных обстрелах со стороны Киева Курской, Белгородской и Брянской областей.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал план Украины по взятию Крыма невыполнимым. Эшелонированная российская оборона, а также неготовность Киева с технической точки зрения делают это невозможным, указал он.
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