Вашингтон позволяет Киеву наносить удары по новым регионам России. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, ВСУ разрешено вести боевые действия с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые, по мнению Штатов, принадлежат Украине.

При этом Кирби указал, что США не обеспечивают условия и не подталкивают украинцев наносить удары за пределами Украины. Однако он не упомянул о постоянных обстрелах со стороны Киева Курской, Белгородской и Брянской областей.