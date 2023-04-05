В Совбезе РФ рассказали о жёстких мерах по пресечению диверсий в новых регионах

Российские власти усилят меры по безопасности, антитеррору и нейтрализации диверсантов на территории новых регионов страны. Об этом сказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев по итогам заседания.

"Поручено организовать дополнительные оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов", — сообщил он.

Патрушев подчеркнул, что любые попытки диверсий и дестабилизации ситуации будут жёстко пресекаться в соответствии с российскими законами.