В Совбезе РФ рассказали о жёстких мерах по пресечению диверсий в новых регионах
Патрушев сообщил об усилении мер безопасности в новых регионах
Российские власти усилят меры по безопасности, антитеррору и нейтрализации диверсантов на территории новых регионов страны. Об этом сказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев по итогам заседания.
"Поручено организовать дополнительные оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов", — сообщил он.
Патрушев подчеркнул, что любые попытки диверсий и дестабилизации ситуации будут жёстко пресекаться в соответствии с российскими законами.
Напомним, президент России Владимир Путин провёл заседание по вопросам безопасности и правопорядка в новых субъектах. Он отметил, что киевские власти используют своё "недобитое подполье" из радикалов и неонацистов для запугивания населения. Также российский лидер встретится с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для обсуждения данных вопросов.
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