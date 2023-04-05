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5 апреля, 17:04

В Совбезе РФ рассказали о жёстких мерах по пресечению диверсий в новых регионах

Патрушев сообщил об усилении мер безопасности в новых регионах

Российские власти усилят меры по безопасности, антитеррору и нейтрализации диверсантов на территории новых регионов страны. Об этом сказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев по итогам заседания.

"Поручено организовать дополнительные оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов", — сообщил он.

Патрушев подчеркнул, что любые попытки диверсий и дестабилизации ситуации будут жёстко пресекаться в соответствии с российскими законами.

Путин потребовал не срывать сроки создания подразделений спецслужб в новых регионах

Путин потребовал не срывать сроки создания подразделений спецслужб в новых регионах

Напомним, президент России Владимир Путин провёл заседание по вопросам безопасности и правопорядка в новых субъектах. Он отметил, что киевские власти используют своё "недобитое подполье" из радикалов и неонацистов для запугивания населения. Также российский лидер встретится с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для обсуждения данных вопросов.

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Татьяна Миссуми
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