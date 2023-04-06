ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 23:28

В Евросоюзе растут разногласия из-за боеприпасов для Украины

Politico: Послы ЕС не могут решить, где покупать снаряды для передачи Украине

Страны Европейского союза пообещали Украине значительный объём боеприпасов, но дипломаты так и не смогли договориться, с кем заключать новые контракты для производства снарядов. О разногласиях пишет газета Politico.

По данным газеты, они не могут решить, будут ли заключаться контракты на закупку снарядов для Киева только с компаниями из стран Евросоюза или же к этому будут привлечены и внешние производители.

Советник Зеленского попросил у ЕС больше оружия для контрнаступления

Советник Зеленского попросил у ЕС больше оружия для контрнаступления

В частности, Франция выступает за сотрудничество с компаниями внутри ЕС. Эту позицию активно поддерживают Греция и Кипр, которые не желают работать с производителями из Турции, однако окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. Вердикт дипломатов будет вынесен после изучения потенциала предприятий, сказано в статье. Это обусловлено опасениями нехватки мощностей для производства должного числа обещанных Киеву боеприпасов.

Напомним, ранее страны Евросоюза утвердили передачу Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение текущего года. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в общей сложности на это будет выделено два миллиарда евро.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров