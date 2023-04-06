В Евросоюзе растут разногласия из-за боеприпасов для Украины
Politico: Послы ЕС не могут решить, где покупать снаряды для передачи Украине
Страны Европейского союза пообещали Украине значительный объём боеприпасов, но дипломаты так и не смогли договориться, с кем заключать новые контракты для производства снарядов. О разногласиях пишет газета Politico.
По данным газеты, они не могут решить, будут ли заключаться контракты на закупку снарядов для Киева только с компаниями из стран Евросоюза или же к этому будут привлечены и внешние производители.
В частности, Франция выступает за сотрудничество с компаниями внутри ЕС. Эту позицию активно поддерживают Греция и Кипр, которые не желают работать с производителями из Турции, однако окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. Вердикт дипломатов будет вынесен после изучения потенциала предприятий, сказано в статье. Это обусловлено опасениями нехватки мощностей для производства должного числа обещанных Киеву боеприпасов.
Напомним, ранее страны Евросоюза утвердили передачу Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение текущего года. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в общей сложности на это будет выделено два миллиарда евро.
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