В США указали на проблему, которую создали сами

Власти США спровоцировали финансовый кризис, но не хотят это признавать. Об этом заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

"Мы видели, как ФРС признала, что грядёт рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. <...> Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышение ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаёмся, мы опускаем руки, мы позволим рынку разобраться самому", — высказал мнение Клейтон.

Ведущий обратил внимание на то, что в стране происходит банкротство банков и финансовый кризис, о чём давно предупреждали эксперты. Однако правительство не желает это признавать. Проблемы произошли по вине действующего президента Джо Байдена, уверен журналист.