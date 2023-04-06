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Регион
Опубликовано 6 апреля 2023, 10:07
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В Госдуме рассказали о судьбе английского языка в российских школах

Депутат Лантратова считает нужным сохранение английского языка в школах и вузах

Европейские языки, в частности английский, останутся востребованными в программах российских школ и вузов, несмотря на какие-либо политические противоречия. Об этом заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова в беседе с Ura.ru.

"Европейские языки будут востребованы, несмотря на какие-либо политические противоречия. Их изучение будет также приоритетным в школах и высших учебных заведениях. Большая часть научных работ в мире издаётся на английском языке, и в ближайшее годы тот же китайский навряд ли его заменит", — сказала парламентарий.

Лантратова подчеркнула, что молодёжи нужно изучать те языки, которые ей хочется. Хотя сегодня популярен не только английский. По словам депутата, школьники стали проявлять всё больше интереса к китайскому языку. К тому же, добавила Лантратова, у отношений РФ и КНР большое будущее.

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Ранее президента РФ Владимира Путина призвали вернуть в школы черчение ради воспитания хороших инженеров. Как отметил тульский губернатор Алексей Дюмин, с этим уроком не могут сравнится другие дисциплины, например 3D-моделирование.

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Freepik / freepik

Евгения Колесникова
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