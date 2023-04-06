"Белорусская IKEA" придёт в Москву в середине апреля
Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в Москве 15 апреля
Белорусский аналог шведской компании IKEA — Swed House — планирует открыть первый магазин 15 апреля в ТРЦ "Щёлковский" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового центра.
"15 апреля в ТРЦ "Щёлковский" откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA", — отметил собеседник издания.
По его словам, в новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары и популярные акулы.
Как заявил ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров, белорусский аналог IKEA — производитель Swed House — может открыть в этом году десять магазинов в Москве. Он также указал, что в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов Swed House по всей России.
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