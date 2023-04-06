"Белорусская IKEA" придёт в Москву в середине апреля

Белорусский аналог шведской компании IKEA — Swed House — планирует открыть первый магазин 15 апреля в ТРЦ "Щёлковский" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

"15 апреля в ТРЦ "Щёлковский" откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA", — отметил собеседник издания.

По его словам, в новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары и популярные акулы.