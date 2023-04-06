В Госдуме допустили пересмотр позиции КС России по смертной казни

Позиция Конституционного суда (КС) России по смертной казни, на которую введён мораторий, может быть уточнена, учитывая изменившуюся ситуацию на международной арене, сообщил депутат Госдумы Олег Морозов.

"С учётом изменившейся международной ситуации, деградации международной правовой системы позиция Конституционного суда от 2009 года может быть, на мой взгляд, уточнена", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

По его словам, решение по данной теме зависит от мнения общества и политической воли тех, кто стоит за его принятием. При этом Морозов подчеркнул, что смертная казнь не запрещена Конституцией России.