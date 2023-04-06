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Опубликовано 6 апреля 2023, 12:14
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В Госдуме допустили пересмотр позиции КС России по смертной казни

Депутат Морозов: Позиция КС России по смертной казни может быть уточнена

Позиция Конституционного суда (КС) России по смертной казни, на которую введён мораторий, может быть уточнена, учитывая изменившуюся ситуацию на международной арене, сообщил депутат Госдумы Олег Морозов.

"С учётом изменившейся международной ситуации, деградации международной правовой системы позиция Конституционного суда от 2009 года может быть, на мой взгляд, уточнена", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

По его словам, решение по данной теме зависит от мнения общества и политической воли тех, кто стоит за его принятием. При этом Морозов подчеркнул, что смертная казнь не запрещена Конституцией России.

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А ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в связи с убийством военкора Владлена Татарского. Террористы, по мнению парламентария, должны быть адекватно наказаны за свои злодеяния против человечности и РФ.

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ТАСС / Замир Усманов

Наталья Исакова
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