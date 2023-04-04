Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в эксклюзивном интервью SHOT заявил, что личность Владлена Татарского (Максима Фомина) — это сакральный символ борьбы России с внешним злом. Он поддержал идею лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и призвал вернуть смертную казнь "для врагов вроде Дарьи Треповой", которая передала журналисту статуэтку со взрывчаткой.

Евгений Пригожин прокомментировал теракт в Петербурге в эксклюзивном интервью SHOT. Видео © Telegram / SHOT

"Этот теракт устроили, чтобы убрать "голос России", дабы ослабить нашу борьбу. Но сопротивления будет только больше. <...> Поставить её (Дарью Трепову. — Прим. Лайфа) к стенке и просверлить дырку в голове. Она враг. Её работодатели — враги. Борьба с врагами должна быть абсолютно беспощадной", — заявил Пригожин.

Основатель "Вагнера" подчеркнул, что, поскольку журналисты это активные люди, на них сегодня покушаются больше, чем на представителей власти.

"Они — голос общественности. Нам нужно, чтобы такие активные люди защищали Россию на своём поле. Объединиться — первое, что нужно сделать для борьбы с завербованными. Общество должно отторгать любые попытки принимать сторону врага", — сказал он.

Помещение кафе, где произошёл взрыв, Евгений Пригожин передаст под офис "Кибер фронта Z". Там сделают ремонт и обставят всё как раньше. Материальную помощь пострадавшим во время теракта Пригожин окажет из личных средств. Глава ЧВК "Вагнер" добавил, что участники "Кибер фронта" — это те люди, которые отстаивают интересы России в информационном пространстве и теперь будут работать ещё активнее.