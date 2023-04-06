В ДНР отменили смертную казнь после вхождения в состав России
Власти ДНР отменили смертную казнь после вхождения региона в состав России. Об этом рассказала депутат Народного совета республики, член Совета по правам человека (СПЧ) Елена Шишкина.
"Такая мера, как смертная казнь, в кодексе России отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также её не применяет и не назначает", — сказал она в беседе с ТАСС, уточнив, что на территории ДНР действует законодательство, не противоречащее федеральному.
Как указала Шишкина, смертные приговоры, вынесенные в республике до вхождения в состав России, не были приведены в исполнение.
Ранее глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что введение смертной казни в России возможно лишь с принятием новой конституции страны, а авторам подобных инициатив было бы неплохо представить соответствующий план действий. Поводом для такого обращения стала инициатива лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова, который заявил, что партия намерена настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов.
ТАСС / Александр Рюмин