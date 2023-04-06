В ДНР отменили смертную казнь после вхождения в состав России

Власти ДНР отменили смертную казнь после вхождения региона в состав России. Об этом рассказала депутат Народного совета республики, член Совета по правам человека (СПЧ) Елена Шишкина.

"Такая мера, как смертная казнь, в кодексе России отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также её не применяет и не назначает", — сказал она в беседе с ТАСС, уточнив, что на территории ДНР действует законодательство, не противоречащее федеральному.

Как указала Шишкина, смертные приговоры, вынесенные в республике до вхождения в состав России, не были приведены в исполнение.