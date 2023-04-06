Песков не прокомментировал интервью человека, представившегося экс-офицером ФСО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения в средствах массовой информации, которые были основаны на интервью некоего Глеба Каракулова, назвавшего себя экс-офицером Федеральной службы охраны (ФСО).

"Я не стал бы никак это комментировать. Человек в Администрации Президента не работал, это другое ведомство, поэтому в данном случае мне нечего комментировать", — отметил Песков в беседе с журналистами.