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6 апреля, 09:39

Песков не прокомментировал интервью человека, представившегося экс-офицером ФСО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения в средствах массовой информации, которые были основаны на интервью некоего Глеба Каракулова, назвавшего себя экс-офицером Федеральной службы охраны (ФСО).

"Я не стал бы никак это комментировать. Человек в Администрации Президента не работал, это другое ведомство, поэтому в данном случае мне нечего комментировать", — отметил Песков в беседе с журналистами.

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Ранее Песков заявил, что других путей для России, кроме продолжения СВО, пока нет. По его словам, на данный момент перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине не существует.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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