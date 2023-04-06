Песков: В Кремле не обсуждался вопрос снятия моратория на смертную казнь

Власти России не обсуждали вопрос снятия моратория на смертную казнь. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается", — сказал официальный представитель Кремля.