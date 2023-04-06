Песков: В Кремле не обсуждался вопрос снятия моратория на смертную казнь
Власти России не обсуждали вопрос снятия моратория на смертную казнь. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в связи с убийством военкора Владлена Татарского. А сегодня депутат Олег Морозов заявил, что позиция Конституционного суда России по данному поводу может быть уточнена, учитывая изменившуюся ситуацию на международной арене.
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