Песков: Других путей для России, кроме продолжения СВО, пока нет
Других путей для России, кроме продолжения спецоперации на Украине, на данный момент нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пока иных путей для нас, кроме продолжения СВО, нет", — сказал он в ходе брифинга.
Представитель Кремля также добавил, что на данный момент нет перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине.
А ранее Песков объяснил, что достичь целей СВО путём дипломатии в случае с Украиной невозможно. Также он отметил, что большинство россиян уверены в достижимости всех задач. Об этом, по его словам, говорит беспрецедентная консолидация российского общества вокруг президента Владимира Путина и политики, которую он проводит.