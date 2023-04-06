Песков: Других путей для России, кроме продолжения СВО, пока нет

Других путей для России, кроме продолжения спецоперации на Украине, на данный момент нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока иных путей для нас, кроме продолжения СВО, нет", — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля также добавил, что на данный момент нет перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине.