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Регион
Опубликовано 6 апреля 2023, 09:30
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Песков: Других путей для России, кроме продолжения СВО, пока нет

Других путей для России, кроме продолжения спецоперации на Украине, на данный момент нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока иных путей для нас, кроме продолжения СВО, нет", — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля также добавил, что на данный момент нет перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине.

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А ранее Песков объяснил, что достичь целей СВО путём дипломатии в случае с Украиной невозможно. Также он отметил, что большинство россиян уверены в достижимости всех задач. Об этом, по его словам, говорит беспрецедентная консолидация российского общества вокруг президента Владимира Путина и политики, которую он проводит.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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