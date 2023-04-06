Врачи из США бьют тревогу из-за новой популярной диеты из мяса и воды
Американские медики предупредили об опасности "диеты льва" из мяса и воды
Для сердца и кишечника человека может быть опасен рацион без растительной пищи, состоящий только из мяса и воды. Медики из США Кэролин Уильямс и Эми Беркхарт рассказали о вреде популярной "диеты льва" в беседе с Everyday Health.
Некоторые блогеры начали популяризировать такое питание — они утверждают, что диета из воды и мяса сделала их энергичнее, улучшила кожу, помогла наладить работу кишечника и сон. Однако доктор Кэролин Уильямс указала, что нельзя говорить о хорошем здоровье при такой диете, ведь кишечнику нужны пребиотики и пробиотики из растительных продуктов.
"Не понимаю, как кишечник может стать здоровее без этих веществ", — отметила эксперт.
На эту тему высказалась и врач Эми Беркхарт. По её словам, особенно опасно исключение овощей и фруктов из рациона для людей с аутоиммунными заболеваниями, детей, беременных женщин и пожилых. Она указала, что "диету льва" придумали люди без медицинского образования, а чрезмерное употребление насыщенных жиров может повлиять на развитие заболеваний сердца.
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