Врачи из США бьют тревогу из-за новой популярной диеты из мяса и воды

Для сердца и кишечника человека может быть опасен рацион без растительной пищи, состоящий только из мяса и воды. Медики из США Кэролин Уильямс и Эми Беркхарт рассказали о вреде популярной "диеты льва" в беседе с Everyday Health.

Некоторые блогеры начали популяризировать такое питание — они утверждают, что диета из воды и мяса сделала их энергичнее, улучшила кожу, помогла наладить работу кишечника и сон. Однако доктор Кэролин Уильямс указала, что нельзя говорить о хорошем здоровье при такой диете, ведь кишечнику нужны пребиотики и пробиотики из растительных продуктов.

"Не понимаю, как кишечник может стать здоровее без этих веществ", — отметила эксперт.

На эту тему высказалась и врач Эми Беркхарт. По её словам, особенно опасно исключение овощей и фруктов из рациона для людей с аутоиммунными заболеваниями, детей, беременных женщин и пожилых. Она указала, что "диету льва" придумали люди без медицинского образования, а чрезмерное употребление насыщенных жиров может повлиять на развитие заболеваний сердца.