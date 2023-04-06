ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 09:57

Врачи из США бьют тревогу из-за новой популярной диеты из мяса и воды

Американские медики предупредили об опасности "диеты льва" из мяса и воды

Для сердца и кишечника человека может быть опасен рацион без растительной пищи, состоящий только из мяса и воды. Медики из США Кэролин Уильямс и Эми Беркхарт рассказали о вреде популярной "диеты льва" в беседе с Everyday Health.

Некоторые блогеры начали популяризировать такое питание — они утверждают, что диета из воды и мяса сделала их энергичнее, улучшила кожу, помогла наладить работу кишечника и сон. Однако доктор Кэролин Уильямс указала, что нельзя говорить о хорошем здоровье при такой диете, ведь кишечнику нужны пребиотики и пробиотики из растительных продуктов.

"Не понимаю, как кишечник может стать здоровее без этих веществ", — отметила эксперт.

Названы 3 народных метода лечения гастрита, которые сделают только хуже

Названы 3 народных метода лечения гастрита, которые сделают только хуже

На эту тему высказалась и врач Эми Беркхарт. По её словам, особенно опасно исключение овощей и фруктов из рациона для людей с аутоиммунными заболеваниями, детей, беременных женщин и пожилых. Она указала, что "диету льва" придумали люди без медицинского образования, а чрезмерное употребление насыщенных жиров может повлиять на развитие заболеваний сердца.

Ранее Лайф писал о том, что одна из главных ошибок при похудении — радикальное сокращение количества потребляемой пищи. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров