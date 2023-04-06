В Минобороны Белоруссии заявили о готовности РГВ защищать Союзное государство

Начальник главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии генерал-майор Александр Бас заявил, что подразделения вооружённых сил Белоруссии и РФ из состава региональной группировки войск (РГВ) готовы к защите Союзного государства в любых условиях обстановки.

"И белорусы, и россияне готовы к выполнению задач по защите Союзного государства в любой момент и в любых условиях обстановки. Это в интересах как Вооружённых сил Республики Беларусь, так и Российской Федерации", — сказал он.

По словам Баса, у россиян и белорусов стоит общая задача по защите народов "плечом к плечу" в случае любой агрессии против Союзного государства.