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6 апреля, 10:18

В Минобороны Белоруссии заявили о готовности РГВ защищать Союзное государство

Начальник главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии генерал-майор Александр Бас заявил, что подразделения вооружённых сил Белоруссии и РФ из состава региональной группировки войск (РГВ) готовы к защите Союзного государства в любых условиях обстановки.

"И белорусы, и россияне готовы к выполнению задач по защите Союзного государства в любой момент и в любых условиях обстановки. Это в интересах как Вооружённых сил Республики Беларусь, так и Российской Федерации", — сказал он.

По словам Баса, у россиян и белорусов стоит общая задача по защите народов "плечом к плечу" в случае любой агрессии против Союзного государства.

Лукашенко заявил о задержании более 30 пособников иностранных спецслужб в Белоруссии

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил о том, что отношения двух стран "не рухнут" под давлением Запада.

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ТАСС / Минобороны РФ

Илья Суриков
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