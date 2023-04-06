В Кремле не сомневаются в успешном развитии ЛДПР после смерти Жириновского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в успешном продолжении развития ЛДПР после смерти в прошлом году основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на просьбу оценить то, что достойной замены политику не нашлось до сих пор.

"Трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования и развития нашей политической системы и его вклад, который он внёс. Но, скорее, я не соглашусь с вами в том, что не появилось ни харизматичных, ни там опытных [лидеров]", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков отметил, что в настоящее время депутаты ЛДПР успешно продолжают дело Жириновского, поэтому, без сомнений, партия будет развиваться и дальше.