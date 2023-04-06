В Кремле не сомневаются в успешном развитии ЛДПР после смерти Жириновского
Песков: Партия ЛДПР после смерти Жириновского будет и дальше развиваться
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в успешном продолжении развития ЛДПР после смерти в прошлом году основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на просьбу оценить то, что достойной замены политику не нашлось до сих пор.
"Трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования и развития нашей политической системы и его вклад, который он внёс. Но, скорее, я не соглашусь с вами в том, что не появилось ни харизматичных, ни там опытных [лидеров]", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков отметил, что в настоящее время депутаты ЛДПР успешно продолжают дело Жириновского, поэтому, без сомнений, партия будет развиваться и дальше.
Ранее Лайф сообщал, что на Новодевичьем кладбище в годовщину смерти Жириновского открыли памятник в его честь. На постаменте выгравированы цитаты политика, одна из них — "Я буду защищать русских!". Напомним, что основатель партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.