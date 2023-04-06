ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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6 апреля, 10:21

Режиссёр Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры и удалился из соцсетей

Режиссёр Кантемир Балагов объявил о прекращении работы в кино

Молодой российский кинорежиссёр и сценарист Кантемир Балагов объявил о завершении работы в кино и удалил аккаунты в соцсетях.

"Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно", — написал он в "Твиттере", а затем удалил аккаунты.

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Кантемир Балагов дебютировал в качестве режиссёра в 2017 году с полнометражным фильмом "Теснота". Картина получила награду Международной конфедерации кинопрессы ФИПРЕССИ (FIPRESCI) на 70-м Каннском кинофестивале. В 2019 году на 72-м Каннском кинофестивале Балагов представил фильм "Дылда" и получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" и снова награду ФИПРЕССИ. В том же году лента Балагова была выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но в итоговую номинацию не попала. В 2021 году стало известно, что Кантемир станет режиссёром пилотного эпизода сериала по мотивам игры The Last of Us, однако позже он покинул проект из-за "творческих разногласий". После начала спецоперации Балагов покинул Россию.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Александра Вишнякова
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