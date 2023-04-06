Режиссёр Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры и удалился из соцсетей
Режиссёр Кантемир Балагов объявил о прекращении работы в кино
Молодой российский кинорежиссёр и сценарист Кантемир Балагов объявил о завершении работы в кино и удалил аккаунты в соцсетях.
"Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно", — написал он в "Твиттере", а затем удалил аккаунты.
Кантемир Балагов дебютировал в качестве режиссёра в 2017 году с полнометражным фильмом "Теснота". Картина получила награду Международной конфедерации кинопрессы ФИПРЕССИ (FIPRESCI) на 70-м Каннском кинофестивале. В 2019 году на 72-м Каннском кинофестивале Балагов представил фильм "Дылда" и получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" и снова награду ФИПРЕССИ. В том же году лента Балагова была выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но в итоговую номинацию не попала. В 2021 году стало известно, что Кантемир станет режиссёром пилотного эпизода сериала по мотивам игры The Last of Us, однако позже он покинул проект из-за "творческих разногласий". После начала спецоперации Балагов покинул Россию.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND