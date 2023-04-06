Режиссёр Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры и удалился из соцсетей

Молодой российский кинорежиссёр и сценарист Кантемир Балагов объявил о завершении работы в кино и удалил аккаунты в соцсетях.

"Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно", — написал он в "Твиттере", а затем удалил аккаунты.