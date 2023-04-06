В Саратове задержали "сына Чингисхана", хранившего наркотики и угрожавшего людям

В Саратове силовики задержали бизнесмена Марата Искиндирова, который называет себя "сыном Чингисхана". Его обвиняют в хранении наркотиков. Кроме того, мужчина нарушал трудовые права граждан по национальному признаку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным агентства, задержанный говорил о расправах над этносом неказахского происхождения. В Сети распространили фрагменты переписок, в которых он в грубой форме оскорблял других людей по национальному признаку. В частности, это касалось россиян. Для запугивания людей он использовал гранату, которую нашли в его доме во время обысков. Также были обнаружены банки с наркотиками и документы об отношениях с трудовым коллективом.