В Саратове задержали "сына Чингисхана", хранившего наркотики и угрожавшего людям
В Саратове силовики задержали бизнесмена Марата Искиндирова, который называет себя "сыном Чингисхана". Его обвиняют в хранении наркотиков. Кроме того, мужчина нарушал трудовые права граждан по национальному признаку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По данным агентства, задержанный говорил о расправах над этносом неказахского происхождения. В Сети распространили фрагменты переписок, в которых он в грубой форме оскорблял других людей по национальному признаку. В частности, это касалось россиян. Для запугивания людей он использовал гранату, которую нашли в его доме во время обысков. Также были обнаружены банки с наркотиками и документы об отношениях с трудовым коллективом.
Уточняется, что в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку об угрозах со стороны саратовского предпринимателя.
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